Совфед одобрил закон о возврате переплаты страховых взносов в ПФР

Сенаторы уточнили положения Налогового кодекса в первой части.

Совет Федерации одобрил закон о возврате переплаты страховых взносов в Пенсионный Фонд России. Сенаторы утвердили документ, который уточняет нормы в первой части Налогового кодекса. Речь идет о возврате части суммы излишне уплаченных гражданином страховых взносов.

Согласно закону, сумма сумма излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если данная сумма (по данным ПФР) учтена по индивидуальной части тарифа на лицевом счете застрахованного лица. В этом случае на момент предоставления заявления о возрасте части взноса человеку уже назначена страховая пенсия.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.Однако это не произойдет ранее истечения одного месяца со дня публикации документа.

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Фото: Piter.tv