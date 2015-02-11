В Петербурге и Ленобласти проживают более 104 тыс. долгожителей

Секретами долголетия горожане назвали малиновое варенье, прививки от гриппа и своевременную медицинскую помощь.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрированы рекордные показатели долголетия: более 104 тысяч человек старше 80 лет и 480 жителей, перешагнувших 100-летний рубеж, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно данным ведомства, в Северной столице и области проживают свыше 1,6 миллиона пожилых людей, а специалисты связывают высокие показатели долголетия с осознанным подходом к здоровью, укреплением иммунитета, профилактикой заболеваний и своевременным обращением за медицинской помощью. Среди популярных методов поддержания здоровья, которые назвали сами петербуржцы, — использование малинового варенья как природного иммуностимулятора, регулярная вакцинация от гриппа, систематическое медицинское наблюдение и активный образ жизни.

В Роспотребнадзоре отметили, что профилактика заболеваний и ответственное отношение к своему здоровью остаются ключевыми факторами, позволяющими петербуржцам сохранять активность в преклонном возрасте, а статистика демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению продолжительности жизни в регионе за последние пять лет, что соответствует общероссийской динамике.

Фото: Piter.TV