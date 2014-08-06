Петербург стал лидером по темпам строительства соцобъектов в России

С 2025 года город перешел к плановому развитию инфраструктуры, сохраняя высокие объемы ввода школ, детских садов и поликлиник.

Губернатор Александр Беглов заявил о полном преодолении дефицита социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. В интервью телеканалу "Россия 24" глава города сообщил, что Северная столица вышла в лидеры по темпам строительства социальных объектов в стране.

К началу 2025 года Петербург ликвидировал дефицит социальных объектов. Для нас это очень было важно. Мы ввели больше 100 школ, более 200 детских садов и 70 объектов здравоохранения. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

По словам губернатора, в 2024 году Петербург занял первое место в России по объему строительства социальных объектов — было введено 126 учреждений. На 2025 год запланировано сохранение высоких темпов — ожидается ввод 107 объектов социальной инфраструктуры.

