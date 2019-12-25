Петербургские вокзалы обслужили почти 31 млн пассажиров с начала года

Вокзалами воспользовались свыше 9,1 млн пассажиров дальнего следования и более 21,7 млн – пригородного сообщения.

В период с января по сентябрь текущего года вокзальные комплексы Петербурга обслужили 30,8 млн человек. Об этом рассказали 24 октября в ОЖД.

Вокзалами воспользовались свыше 9,1 млн пассажиров дальнего следования и более 21,7 млн – пригородного сообщения. А лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (10,3 млн человек). Далее расположились Балтийский вокзал (7,2 млн пассажиров), Финляндский вокзал (7,1 млн человек), Витебский вокзал (4 млн пассажиров) и Ладожский вокзал (2,2 млн человек).

Фото: Piter.TV