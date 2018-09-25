Танзиля Бисембеева умерла, немного не дожив до 124 лет.

Старейшая жительница России скончалась в Астраханской области в возрасте 123 лет. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на родственников покойной. По словам соседей Танзили Бисембеевой, хоронили соотечественницу всем селом. Церемония состоялась 26 октября на родовом кладбище.

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Родственники добавили, что в последнее время бабушка мало говорила и почти не выходила на улицу. До самой смерти она жила вместе со своей семьей и узнавала всех родственников в лицо. Ее ценили за доброжелательность, доброту и оптимизм.

В 2016 году Книга рекордов России признала Танзилю Бисембееву самым пожилым человеком в мире. В 2017 году ее рекорд побила 127-летняя жительница Кабардино-Балкарии. Она скончалась в январе 2019 года.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

