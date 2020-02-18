Названа дата презентации iPhone SE 2

Смартфон появится в продаже в начале апреля.

Компания Apple готовится провести презентацию iPhone SE 2 (или iPhone 9) уже 31 марта. Об этом сообщает сайт iPhone-Ticker.

Ожидается, что новинка появится в продаже уже 3 апреля. Устройство будет стоить 399 долларов. iPhone SE 2 получил 4,7-дюймовый LCD-экран. Объем оперативной памяти составит 3 Гб, флеш-памяти – 32 или 128 Гб в зависимости от комплектации.

По слухам, в ближайшие месяцы Apple покажет обновленные iPad Pro и 13-дюймовый MacBook Pro. Кроме того, будет презентованы high-end наушники, устройство для отслеживания предметов AirTag и беспроводное зарядное устройство.

Ранее мы писали, что Apple ограничила поставки iPhone из-за коронавируса.

Видео: YouTube / CopyPasta