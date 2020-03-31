К такому выводу пришли американские кардиологи после семилетнего эксперимента.

Полчаса музыки в день уменьшают осложнения после сердечного приступа. Об этом заявили ученые из American College of Cardiology. В экспериментах принимали участие 350 человек, которые перенесли инфаркт миокарда и последующую стенокардию. Медики создали для половины испытуемых индивидуальную подборку из музыкальных композиций. Эксперимент продолжался на протяжении семи лет. Волонтеры в течение всего времени вели дневник о состоянии здоровья, а также проходили обследования. Медики смотрели за ними каждые три месяца в течение первого года, а затем по одному разу в течение шести лет.

Те, кто слушал музыку каждый день по 30 минут, реже испытывал проблемы с сердцем. В данной группе количество приступов снизилось на 23%, а количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний - на 16%.

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