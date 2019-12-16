В Минздраве пообещали обеспечить бесплатными лекарствами переживших инсульт людей

В эту же категорию включены также люди, пережившие острый инфаркт, операции на сердце и сосудах.

Людей, перенесшим инфаркт миокарда и инсульт, со следующего года обеспечат бесплатными лекарствами. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Вероника Скворцова.

В списке тех, кого начнут снабжать медикаментами, – люди, пережившие острый коронарный синдром, острые инсульт и инфаркт миокарда, операции на сердце и сосудах. Таких больных будут обеспечивать лекарствами в течение двух лет с момента случившегося недуга.

Ранее тема повторной профилактики инфарктов и инсультов неоднократно поднималась. Осенью Скворцова сообщала, что у многих людей повторяются вспышки острых болезней из-за отсутствия той самой профилактики. Внедрение такой практики в жизнь министр оценила в 14 млрд рублей на всю страну.

Ранее Медведев подписал постановление на перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства.