Медведев подписал постановление на перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

Будут предусмотрены два варианта перерегистрации. Добровольный и обязательный.

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому будет проведена перерегистрация цен на жизненно важные лекарства в этом и следующем году. Об этом сообщило ТАСС.

Будут предусмотрены два варианта перерегистрации. Добровольный и обязательный. В случае обязательной перерегистрации государство возьмёт на себя инициативу по перерегистрации цен на лекарства.

В октябре этого года цены на лекарства в России выросли на 6,9%.

Минздрав озвучил меры по обеспечению лекарствами больных муковисцидозом.