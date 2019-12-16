  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:30
51
nastya960
Код вставки плеера

Медведев подписал постановление на перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства

0 0

Будут предусмотрены два варианта перерегистрации. Добровольный и обязательный.

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому будет проведена перерегистрация цен на жизненно важные лекарства в этом и следующем году. Об этом сообщило ТАСС.

Будут предусмотрены два варианта перерегистрации. Добровольный и обязательный. В случае обязательной перерегистрации государство возьмёт на себя инициативу по перерегистрации цен на лекарства.

В октябре этого года цены на лекарства в России выросли на 6,9%.

Минздрав озвучил меры по обеспечению лекарствами больных муковисцидозом.

Теги: лекарства, медведев
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии