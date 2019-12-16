Минздрав озвучил меры по обеспечению лекарствами больных муковисцидозом

В первом квартале 2020 года будет актуализированы клинические рекомендации по муковисцидозу.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова утвердила "дорожную карту" по повышению качества оказания медицинской помощи и обеспечения лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания пациентов с муковисцидозом. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Согласно документу, до конца 2019 года Минздрав направит информационное письмо о возможности закупки лекарственного препарата по торговому наименованию в субъекты РФ. Также будет разработан регламент реагирования на сигналы о недоброкачественных лекарствах.

В первом квартале 2020 года будет актуализированы клинические рекомендации по муковисцидозу у детей и доработаны рекомендации для взрослых. Также будут проведены сравнительные испытания оригинальных препаратов и дженериков.

В третьем квартале на официальном сайте Минздрава опубликуют перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского применения.

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