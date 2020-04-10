Фанаты на карантине пересняли "Назад в будущее 2"

Ремейк картины получил название "Проект 88".

300 фанатов, сидя дома на карантине, пересняли фильм "Назад в будущее 2". Ремейк картины получил название "Проект 88". Ролик длиной 1:45:30 можно посмотреть на YouTube, Piter.TV опубликовал фрагмент.

Авторы идеи рассказали, что хотели разбить оригинальный фильм на 88 сцен и найти людей со всего света, чтобы воссоздать "Назад в будущее 2" с использованием чего угодно. У каждой команды была одна неделя на то, чтобы закончить свою сцену.

В итоге получился необычный фильм, в котором снялись актеры разных возрастов и даже домашние животные. Некоторые эпизоды были сделаны в формате анимации.

"Назад в будущее 2" вышел в прокат в 1989 году. Этот фильм является продолжением фантастической истории о приключениях американского подростка Марти Макфлая во времени. На этот раз при помощи машины времени главный герой попадает из 80-х гг. в будущее. Дети Марти в беде, и их надо выручать. Приходится повозиться со злодеем…

Ранее Тайка Вайтити пошутил над воскрешением Тони Старка в новом "Торе".

Видео: YouTube / Project 88