Каждый третий петербуржец считает стресс на работе нормой

Однако подавляющее большинство (71%) категорически не согласны с такой ситуацией.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих жителей Петербурга и выяснила, что для каждого третьего горожанина (29%) стресс на работе стал привычным явлением. Однако подавляющее большинство (71%) категорически не согласны с такой ситуацией. Опрос также показал, что чем выше должность, тем больше респонденты готовы мириться с постоянной нервной нагрузкой. Среди рядовых сотрудников стресс на работе считают нормой только 20%, в то время как среди руководителей отделов и топ-менеджеров — уже 37%.

Интересно, что 55% опрошенных уверены: больше всего стрессуют простые сотрудники, а не руководители. Особенно это мнение популярно среди молодых людей (59%), тогда как люди старше 55 лет считают, что больше подвержены стрессу именно начальники.

Еще одним важным выводом исследования стало то, что для 94% петербуржцев постоянный стресс на работе может стать причиной для увольнения. Этот показатель за год вырос на 14%.

Среди профессиональных групп наименее терпимы к стрессу специалисты в сфере закупок (75%), рабочие (70%) и маркетологи (70%). Наиболее устойчивыми оказались представители образования и науки, среди которых только 46% готовы уволиться из-за стресса.

Четверть петербуржцев хотят открыть бизнес, но большинство останавливает нехватка средств.

Фото: unsplash