Четверть петербуржцев хотят открыть бизнес, но большинство останавливает нехватка средств

Согласно результатам опроса, 26% респондентов выразили желание открыть свое дело, тогда как 30% не рассматривают такую возможность.

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что только четверть петербуржцев хотели бы заняться предпринимательством. Основные причины, почему многие жители не решаются открыть собственный бизнес — это отсутствие стартового капитала и недостаток знаний.

Согласно результатам опроса, 26% респондентов выразили желание открыть свое дело, тогда как 30% не рассматривают такую возможность. Основными препятствиями для создания бизнеса назвали отсутствие начальных средств (так ответил каждый пятый участник) и нехватку знаний (11%). Столько же отметили низкую заинтересованность или предпочтение работы по найму. Еще 9% боятся сложностей с бюрократией.

Мужчины чаще выражали желание заняться бизнесом, чем женщины (29% против 23%). Интерес к предпринимательству также выше у молодых людей до 34 лет — 32%, тогда как среди граждан старше 45 лет этот показатель снижается до 14%.

Предпочтительными сферами для открытия бизнеса среди респондентов оказались торговля, производство, общественное питание и бьюти-индустрия. Женщины чаще выбирали сферу красоты и торговли, а мужчины — производство.

Опрос: 3 из 10 петербуржцев – за то, чтобы зваться молодежью до 35 лет.

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