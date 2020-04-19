Опрос: 3 из 10 петербуржцев – за то, чтобы зваться молодежью до 35 лет

Сегодня 3 из 10 петербуржцев признают, что к молодежи относятся люди не старше 35 лет.

В 2020 году согласно Положению о молодежной политике РФ порог молодости был сдвинут, теперь к категории молодежи официально причислены все граждане от 14 до 35 лет. Общественное мнение также перестраивается в сторону продления периода, когда человека можно считать молодым, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob.

Сегодня 3 из 10 петербуржцев признают, что к молодежи относятся люди не старше 35 лет. Ещё 27% полагают, что молодым можно считать человека до 30 лет, 16% уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 15% – в 20. Среди прочих ответов были варианты, согласно которым молодыми людьми можно считать граждан в возрасте до 36-44 лет ("Рекомендация ВОЗ"; "Я ко всем обращаюсь "молодой человек"").

Женщины чаще мужчин называли в качестве рубежа молодости возраст 35 лет (33 и 29% соответственно). Мужчины чаще считают, что молодость ограничивается 25 годами.

Ранее петербуржцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья.

Фото: unsplash