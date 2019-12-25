2400-летние куклы с "драматичным выражением лица" найдены на вершине пирамиды в Сальвадоре

Эти куклы позволяют предположить, что у коренных народов на территории современного Сальвадора были ритуалы, которые были более тесно связаны с остальной культурой Центральной Америки, чем считалось ранее.

Археологи обнаружили в Сальвадоре редкие куклы возрастом 2400 лет, которые, возможно, использовались в публичных ритуалах для представления хорошо известных событий, "мифических или реальных". Находка позволяет предположить, что жители Сальвадора были более интегрированы в более широкую центральноамериканскую культуру, чем считалось ранее, говорится в новом исследовании. В 2022 году археологи обнаружили пять керамических фигурок, изображающих четырёх женщин и одного мужчину, на вершине большой пирамидальной конструкции. Неожиданная находка, о которой сообщается в журнале "Античность" в среду (5 марта), изначально казалась частью роскошных погребальных даров. Но поскольку археологи не нашли на месте человеческих останков, расположение фигурок на самой высокой пирамиде указывает на то, что они использовались для публичных ритуалов, заявили археологи. На уровне глаз куклы кажутся сердитыми; если смотреть на них сверху, кажется, что они ухмыляются; если смотреть снизу, они выглядят испуганными.

Одной из самых поразительных особенностей кукол является их выразительное выражение лица, которое меняется в зависимости от того, под каким углом мы на них смотрим. Это продуманный дизайн, возможно, призванный расширить спектр ритуальных представлений, в которых могли использоваться эти куклы. Ян Шиманский, автор исследования, археолог из Варшавского университета

Три из пяти кукол имеют рост почти в 1 фут (30 сантиметров) каждая, в то время как остальные короче - 0,6 фута (18 см) и 0,3 фута (10 см) в высоту. Три фигурки побольше изображены обнаженными, у них нет волос или украшений, но две фигурки поменьше украшены "прядями волос на лбу и ушными ложбинками в мочках ушей", - пишут исследователи в исследовании. У более крупных фигурок подвижные головы и открытые рты, как у современных кукол-марионеток. Возможно, они использовались в театральных постановках или пантомимах для передачи сообщений или историй о "легко поддающихся расшифровке событиях, мифических или реальных", которые теперь утрачены, пишут археологи. Неясно, изображают ли эти фигурки реальных людей.

Помимо пяти неповреждённых фигурок, археологи также нашли фрагменты фигурок в других частях раскопа. Верхняя часть самой маленькой фигурки из композиции подходит к пустотелой фигуре с торсом, которая, по предположению археологов, могла быть элементом сцены родов.

Это всего лишь второй раз, когда исследователи находят подобные керамические статуэтки на их первоначальном месте, и "это первая статуэтка с изображением мужчины. Ян Шиманский, автор исследования

Первым открытием стали шесть разбитых, но целых женских статуэток, которые другие археологи нашли в 2012 году на месте захоронения в западной части Гватемальского нагорья. Эти статуэтки относятся к позднему среднепреклассическому периоду (350–100 гг. до н. э.).

Считалось , что Сальвадор находится в изоляции

Примерно в 400–500 годах нашей эры многие артефакты Сальвадора были утрачены или погребены под вулканическим пеплом, когда вулкан Илопанго извергся и выпустил пирокластические потоки — смесь вулканических газов, пепла и камней. Мощное извержение выбросило в 10 раз больше материала, чем извержение Везувия в Помпеях в 79 году н.э., в результате чего погибло все живое в радиусе 25 миль (40 километров) от вулкана, согласно исследованию, проведенному в 2020 году в журнале PNAS.

Из-за разрушений, вызванных извержением вулкана, а также из-за высокой плотности населения в регионе, которая ограничивает возможности археологических раскопок, "очень мало известно о происхождении и этнолингвистической принадлежности создателей древних поселений, существовавших до прихода европейцев в начале XVI века", — сказал Шиманьский. Из-за недостатка доказательств некоторые считают, что в Сальвадоре могли не разделять политические и социальные убеждения соседних стран.

Находки в Сальвадоре, датируемые примерно 400 годом до н. э., позволяют предположить, что подобные куклы могли использоваться в ритуалах в доклассический (с 2000 года до н. э. по 200 год н. э.) и классический (с 200 года н. э. по 900 год н. э.) периоды в Центральной Америке. По мнению археологов, их стиль и материал, схожий с тем, что был найден в Гватемале, указывают на общую традицию и связи между элитой того времени.

Но обнаружение статуэток говорит о том, что древние люди на территории современного Эль-Сальвадора поддерживали связи с другими частями Центральной Америки. Другие артефакты, найденные на территории Эль-Сальвадора, в том числе нефритовые подвески, похожи на те, что были обнаружены на археологических раскопках в современной Никарагуа, Коста-Рике и Панаме, что указывает на культурные и торговые связи между Эль-Сальвадором и его соседями, как выяснили исследователи.

Это открытие противоречит распространённому представлению о культурной отсталости или изоляции Сальвадора в древние времена. Оно свидетельствует о существовании активных и обширных сообществ, способных обмениваться идеями с удивительно далёкими местами. Ян Шиманский, автор исследования

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Фото: Gabriela Prejs/PASI; Antiquity Publications Ltd)