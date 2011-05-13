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Беглов согласился 2024-й год объявить годом СПбГУ
Сегодня, 10:25
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Беглов согласился 2024-й год объявить годом СПбГУ

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8-го февраля 2024-го года Университет отметит 300-летний юбилей.

Губернатор Александр Беглов сообщил о том, что 2024-й год будет объявлен годом Санкт-Петербургского государственного университета в честь его 300-летия. Об этом градоначальник заявил 4-го октября в эфире "Радио России". 

В качестве подарка от города вуз получит земельные участки в Пушкинском районе. Их займет новый кампус. О том, каким он будет, можно прочитать здесь.

СПбГУ отметит юбилей 8 февраля 2024-го года. В рамках празднования 300-летия Университета запланировано проведение более 30 мероприятий: капитальный ремонт общежитий, выпуск памятной монеты, реконструкция Ботанического сада, присвоение имени СПбГУ космическому объекту и другие. 

Фото: Piter.TV  

Теги: 300-летия спбгу, кампус, спбгу
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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