18-летний студент из Екатеринбурга пытался сбежать на Украину и вступить в РДК*

Юноше грозит наказание по статье за госизмену.

Журналисты из Telegram-канала SHOT рассказали о том, что 18-летний студент из Екатеринбурга пытался сбежать на территорию Украины и вступить в ряды запрещенной России террористической и экстремистской организации. Однако молодой человек раньше успел оказаться в полиции по статье за мелкое хулиганство и признаться в своих намерениях.

В СМИ узнали о том, что Никита поступил в Уральский государственный юридический университет и планировал стать прокурором. Однако он изменил планы после начала специальной военной операции. Он самостоятельно связался с иностранными кураторами и попросился взять его в ряды движения. За это он пообещал устроить ряд диверсий. Своим друзьям юноша успел похвастаться поджогом нескольких военкоматов, но эти сведения в текущий момент еще не подтверждены. Установлено, что переговоры Никита вёл с одним из участников нападения на Брянскую область, а во время допроса признался в симпатии к его взглядам. Боевики в марте 2023 года рекомендовали молодому человеку отправиться в перевалочный пункт в Грузии и дали подробный маршрут. В результате студент отправился из Екатеринбурга во Владикавказ, но там его задержали оперативники. В гаджете юноши полиция нашла запрещенную в России нацистскую символику и атрибутику националистического украинского полка. Теперь подозреваемом грозит до 20 лет тюрьмы по статье о государственной измене.

* - РДК (Русский добровольческий корпус) неонацисты русского происхождения, воюющие за киевский режим, антироссийское националистическое движение, официально оформленное в августе 2022 года и вошедшее в состав Вооруженных сил Украины. Запрещено на территории России как террористическое и экстремистское.

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Фото и видео: Telegram / SHOT