15 демонстрантов было задержано на акции в поддержку Telegram

В акции участвовало больше 200 человек.

Сегодня, 1 мая, в Петербурге прошла акция в поддержку Telegram. По предварительным данным во время акции было задержано 15 демонстрантов.

Павел Дуров обратился к участникам акции с благодарностью, что дожь не стал помехой выйти на улицу.

Наблюдаю, как несмотря на проливной дождь, по Невскому проспекту в данный момент движется огромная колонна, которая скандирует лозунги в защиту свободного интернета. Подобное сочетание природных условий и энергии людей возможно только в Петербурге. Пишет основатель Telegram Павел Дуров



Также сегодня петербуржцы были участниками Первомайского парада.

Видео: FlashNord

Фото: Telegram / ЁЖ