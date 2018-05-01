15 демонстрантов было задержано на акции в поддержку Telegram

Сегодня, 1 мая, в Петербурге прошла акция в поддержку Telegram. По предварительным данным во время акции было задержано 15 демонстрантов.
Павел Дуров обратился к участникам акции с благодарностью, что дожь не стал помехой выйти на улицу.
Наблюдаю, как несмотря на проливной дождь, по Невскому проспекту в данный момент движется огромная колонна, которая скандирует лозунги в защиту свободного интернета. Подобное сочетание природных условий и энергии людей возможно только в Петербурге.
Пишет основатель Telegram Павел Дуров
Также сегодня петербуржцы были участниками Первомайского парада.
Видео: FlashNord
Фото: Telegram / ЁЖ
Только никто не задумывается о том, что все мы находимся под незаметным колпаком google. Тихо-тихо собираются все сведения о нас. Без митингов и без лишнего шума. Гугл знает о нас гораздо больше, чем телеграм Дурова