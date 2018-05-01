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Сегодня, 15:01
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15 демонстрантов было задержано на акции в поддержку Telegram

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В акции участвовало больше 200 человек.

Сегодня, 1 мая, в Петербурге прошла акция в поддержку Telegram. По предварительным данным во время акции было задержано 15 демонстрантов. 

Павел Дуров обратился к участникам акции с благодарностью, что дожь не стал помехой выйти на улицу.

Наблюдаю, как несмотря на проливной дождь, по Невскому проспекту в данный момент движется огромная колонна, которая скандирует лозунги в защиту свободного интернета. Подобное сочетание природных условий и энергии людей возможно только в Петербурге.

Пишет основатель Telegram Павел Дуров
 

Также сегодня петербуржцы были участниками Первомайского парада.

Видео: FlashNord

Фото: Telegram / ЁЖ

Теги: telegram , демонстрация , митинг , спб , телеграм
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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    Сегодня 15:21

    Только никто не задумывается о том, что все мы находимся под незаметным колпаком google. Тихо-тихо собираются все сведения о нас. Без митингов и без лишнего шума. Гугл знает о нас гораздо больше, чем телеграм Дурова

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