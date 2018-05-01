Проливной дождь не помешал жителям Санкт-Петербурга отпраздновать Первомай

Сегодня, 1 мая, во всех уголках необъятной России прошли Первомайские демонстрации. Сотни тысяч людей по всей стране с флагами, воздушными шарами, плакатами и цветами вышли на центральные улицы и площади больших и маленьких городов.
Санкт-Петербург сегодня накрыло тучами и дождем. Но непогода не помешала выйти на Первомайскую демонстрацию. Тысячи людей прошли по Невскому и собрались на Дворцовой Площади. Во главе демонстрантов были губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер ЗаСа Вячеслав Макаров, вице-губернаторы Игорь Албин и Констатин Серов.
Правда, люди промокли, замерзли и после митинга поспешили к станциям метро.
Видео: Instagram/mariana_fiurst