Проливной дождь не помешал жителям Санкт-Петербурга отпраздновать Первомай

Несмотря на плохую погоду и проливной дождь тысячи горожан и гостей Санкт-Петербурга вышли на Первомайское шествие.

Сегодня, 1 мая, во всех уголках необъятной России прошли Первомайские демонстрации. Сотни тысяч людей по всей стране с флагами, воздушными шарами, плакатами и цветами вышли на центральные улицы и площади больших и маленьких городов.

Санкт-Петербург сегодня накрыло тучами и дождем. Но непогода не помешала выйти на Первомайскую демонстрацию. Тысячи людей прошли по Невскому и собрались на Дворцовой Площади. Во главе демонстрантов были губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер ЗаСа Вячеслав Макаров, вице-губернаторы Игорь Албин и Констатин Серов.

Правда, люди промокли, замерзли и после митинга поспешили к станциям метро.

Видео: Instagram/mariana_fiurst