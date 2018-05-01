Сотни тысяч людей вышли на Первомайские демонстрации по всей России

В социальных сетях появляются все новые фото и видео с праздничных шествий.

Сегодня, 1 мая, наша страна отмечает праздник День Весны и Труда.

Во всех городах, больших и маленьких, сотни людей с флагами, цветными воздушными шариками и цветами вышли на главные улицы и площади, чтобы отметить этот праздник. В социальных сетях появляются все новые и новые видео и фотографии из разных уголков нашей страны. У кого-то уже полноценное лето, где-то еще прохладно, где-то светит солнце, а где-то идут дожди. Но, несмотря на погоду, люди не отказались от праздничных мероприятий.

Видео: Instagram/maikop_adm, sam.ipd, lukosha72

Фото: Instagram