Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В первый майский день в Петербург ожидается гроза и облачность
Сегодня, 14:26
0
lesjasap
226

В первый майский день в Петербург ожидается гроза и облачность

0
 
 

Вторник встретит последний месяц весны грозой.

В Санкт-петербурге днем 1 мая пройдет гроза. Об этом сообщили синоптики из Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ведомстве добавили, что ночью преимущественно будет без осадков, а вот днем стоит опасаться дождя и молнии. 

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер - восточный и юго-восточный. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 759 градусов ртутного столба. Температура не превысит плюс 13 градусов по Цельсию, ночью - понизится до плюс 5-7 градусов. В Ленинградской области ожидается до плюс 18.

Напомним, что пьяный петербуржец снес на автомобиле забор по проспекту Славы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гроза , погода , прогноз погоды
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5