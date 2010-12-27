В первый майский день в Петербург ожидается гроза и облачность

Вторник встретит последний месяц весны грозой.

В Санкт-петербурге днем 1 мая пройдет гроза. Об этом сообщили синоптики из Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ведомстве добавили, что ночью преимущественно будет без осадков, а вот днем стоит опасаться дождя и молнии.

Днем ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер - восточный и юго-восточный. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 759 градусов ртутного столба. Температура не превысит плюс 13 градусов по Цельсию, ночью - понизится до плюс 5-7 градусов. В Ленинградской области ожидается до плюс 18.

Напомним, что пьяный петербуржец снес на автомобиле забор по проспекту Славы.

Фото: Piter.tv

