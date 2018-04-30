Пьяный петербуржец снес на автомобиле забор по проспекту Славы

Обломки повредили другие машины.

Во Фрунзенском районе автомобилист врезался в дорожное ограждение. Инцидент произошел на проспекте Славы на пересечении между улицами Бухарестская и Будапештская.

По сведениям очевидцев, шофер "Ситроена" находился в состоянии алкогольного опьянения. Петербуржцы недоумевают, как мужчине удалось так виртуозно насадить транспортное средство на железную ограду. Свидетели ДТП сообщили, что удар был такой силы, что иномарку подбросило вверх. Машина дымилась. От пламени транспорт спас проезжающий мимо автомобилист: он достал собственный огнетушитель и справился с ситуацией. Повреждение затронуло механизмы под капотом. Передняя часть автомобиля полностью разрушена. Инцидент затронул и другие машины. которые были припаркованы поблизости. Обломки от забора разлетелись в разные стороны, нанеся повреждения машинам.

На месте работали спецслужбы МЧС и полиция. Сам виновник аварии поделился информацией о том, что он возвращался в город с дачного участка. В какой-то момент он "прикрыл один глаз", что и стало причиной аварии.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

