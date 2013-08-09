Военный получил условный срок за пьяное ДТП с пострадавшей в Петербурге

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор водителю, который на красный свет протаранил иномарку. Мужчина объяснил свое состояние выкуренным кальяном.

В Петербурге суд поставил точку в деле о серьезной аварии, произошедшей в январе прошлого года на набережной реки Смоленки. Фигурантом стал военнослужащий Данила Т., который сел за руль в нетрезвом состоянии.

Вечером четырнадцатого числа автомобиль "Субару" под управлением мужчины двигался по набережной. Возле дома номер четырнадцать водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где в этот момент на зеленый свет ехала "КИА Рио". Произошло столкновение, в результате которого пассажирка второй машины получила серьезные травмы.

В суде обвиняемый рассказал, что не ощущал опьянения, однако экспертиза зафиксировала наличие наркотических веществ в его организме. Мужчина предположил, что это могло быть следствием курения кальяна, содержимое которого ему было неизвестно. Он заверил, что отказался бы от курения, если бы знал о присутствии наркотика в смеси.

В ходе разбирательства учитывались смягчающие обстоятельства. Выяснилось, что военнослужащий ранее не привлекался к ответственности, положительно характеризуется по службе, полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, еще на стадии следствия он добровольно перечислил пострадавшей стороне компенсацию в размере 357 тысяч рублей.

Суд признал Данилу Т. виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также мужчину лишили водительских прав на два с половиной года. Гражданский иск потерпевшей удовлетворили частично, взыскав с виновника полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фото: Piter.TV