Свободному городу свободный интернет: В Санкт-Петербурге проходит акция в поддержку Telegram

В сети появилось видео с протестной акции, против блокировки Telegram.

Сегодня в Санкт-Петербурге, вслед за Москвой, проходит акция против блокировки Telegram. Вчера в Москве вышло на эту акцию около 12 тысяч москвичей.

Накануне, 30 апреля, Павел Дуров обратился к жителям северной столицы и позвал всех на акцию в защиту мессенджера, который Таганский суд Москвы постановил заблокировать.

Сегодня, 1 мая, в 11 часов люди, в основном молодежь, собрались на протестную акцию. В сети уже появилось видео с мероприятия. Сколько участников вышло, на данный момент неизвестно.

Видео: MDK