155 петербургских школ получили новые компьютеры

Губернатор Петербурга рассказал, что в рамках национального проекта "Образование" 155 школ города получили поддержку в виде нового оборудования.
Так, в комплекты для цифровизации обучения входит 30 ученических ноутбуков, два ноутбука для педагогов, шесть ноутбуков для администрации учреждения, две интерактивные доски и одно многофункциональное устройство. Поставки техники продолжатся и в следующем году. Также более 600 работников системы проходят курсы повышения квалификации.
Проект поддержал и коррекционные школы. В 11 из них обновили технику. На закупку спецоборудования каждой школе выделено 7,5 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.
Ранее мы писали, что петербуржцам предложили выбрать формат коронавирусных ограничений для школ.
Фото: pixabay
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