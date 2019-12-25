155 петербургских школ получили новые компьютеры

Губернатор подвел промежуточные итоги национального проекта "Образование".

Губернатор Петербурга рассказал, что в рамках национального проекта "Образование" 155 школ города получили поддержку в виде нового оборудования.

Так, в комплекты для цифровизации обучения входит 30 ученических ноутбуков, два ноутбука для педагогов, шесть ноутбуков для администрации учреждения, две интерактивные доски и одно многофункциональное устройство. Поставки техники продолжатся и в следующем году. Также более 600 работников системы проходят курсы повышения квалификации.

Проект поддержал и коррекционные школы. В 11 из них обновили технику. На закупку спецоборудования каждой школе выделено 7,5 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Ранее мы писали, что петербуржцам предложили выбрать формат коронавирусных ограничений для школ.

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