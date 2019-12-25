Петербуржцам предложили выбрать формат коронавирусных ограничений для школ

Опрос опубликовали на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в соцсети.

В четверг, 15 октября, петербуржцам предложили выбрать вариант лучших коронавирусных ограничений для школ.

Соответствующий опрос опубликовали на странице вице-губернатора Ирины Потехиной в соцсети. В исследовании попросили принять участие родителей и учителей. Варианты предлагались следующие: ранний уход на каникулы, дистанционное обучение всех классов во всех школах города, онлайн-уроки только для средней и старшей школы, а также цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений).

Отмечается, что заболеваемость в городских школах не критична, но собранная информация поможет в случае, если количество выявленных случаев продолжит расти.

Ранее мы писали, что НИУ ВШЭ ограничит очные занятия в университете.

Фото: Piter.tv