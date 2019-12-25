НИУ ВШЭ ограничит очные занятия в университете

Принятые меры коснутся и филиалов в Москве, Нижнем Новгороде и Перми.

В четверг, 15 октября, стало известно, что с 26 октября Высшая школа экономики переводит очные занятия в онлайн. Такое решение было принято с учетом эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом.

Мера коснется филиалов университета в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Об этом сообщили на сайте вуза.

Отмечается, что речь идет о лекционных занятиях. Студенты смогут посещать офлайн-занятия не больше трех дней в неделю. Соответствующие изменения будут внесены в программы учебных дисциплин. Сколько продлится "дистанционка", пока неизвестно.

Ранее мы писали, что студенты СПбГЭУ переходят на дистанционное обучение. А вот студентам-политологам СПбГУ не разрешили перевестись на "дистанционку".

Фото: vk.com/hse_university