Студенты СПбГЭУ переходят на дистанционное обучение

Дистанционное обучение начнется с 19 октября.

В среду, 14 октября, стало известно, что студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета переводят на дистанционное обучение с понедельника, сообщил "Петербургский дневник".

Решение приняли из-за эпидемиологической ситуации в городе. Занятия в уже привычном формате продолжатся с 19 октября. Отмечается, что расписание сохранится в полном объеме. Сроки "дистанционки" пока неизвестны. С соответствующим приказом можно ознакомиться на сайте университета.

Ранее мы писали, что петербургские вузы не спешат переходить на "дистанционку".

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