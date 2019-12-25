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Студентам - политологам СПбГУ не разрешили перевестись на "дистанционку"
Сегодня, 12:12
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nadezhda_sib

Студентам - политологам СПбГУ не разрешили перевестись на "дистанционку"

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На втором и четвертом курсе группы хотели перейти на дистанционное обучение.

По предварительной информации, администрация Санкт-Петербургского государственного университета не одобрила переход студентов факультета политологии на обучение в дистанционном режиме. Сообщение об этом появилось в неофициальной группе университета "Лупа и Пупа". 

Переход в "онлайн" возможен только по уважительной причине. 

Ранее в группе провели опрос на тему того, хотели бы студенты перевестись на "дистанционку" или нет. В нем приняли участие 585 человек. Из них 351 проголосовали за "полный переход на удаленку".

Напомним, студенты факультета психологии направили обращения с просьбой перевести их на удаленное обучение. 

Фото: Википедия / NSmirnova 

Теги: дистанционка, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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