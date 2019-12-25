Студентам - политологам СПбГУ не разрешили перевестись на "дистанционку"

На втором и четвертом курсе группы хотели перейти на дистанционное обучение.

По предварительной информации, администрация Санкт-Петербургского государственного университета не одобрила переход студентов факультета политологии на обучение в дистанционном режиме. Сообщение об этом появилось в неофициальной группе университета "Лупа и Пупа".

Переход в "онлайн" возможен только по уважительной причине.

Ранее в группе провели опрос на тему того, хотели бы студенты перевестись на "дистанционку" или нет. В нем приняли участие 585 человек. Из них 351 проголосовали за "полный переход на удаленку".

Напомним, студенты факультета психологии направили обращения с просьбой перевести их на удаленное обучение.

Фото: Википедия / NSmirnova