Студентам - политологам СПбГУ не разрешили перевестись на "дистанционку"

По предварительной информации, администрация Санкт-Петербургского государственного университета не одобрила переход студентов факультета политологии на обучение в дистанционном режиме. Сообщение об этом появилось в неофициальной группе университета "Лупа и Пупа".
Переход в "онлайн" возможен только по уважительной причине.
Ранее в группе провели опрос на тему того, хотели бы студенты перевестись на "дистанционку" или нет. В нем приняли участие 585 человек. Из них 351 проголосовали за "полный переход на удаленку".
Напомним, студенты факультета психологии направили обращения с просьбой перевести их на удаленное обучение.
Фото: Википедия / NSmirnova
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все