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Студенты факультета политологии СПбГУ просят перевестись на "дистанционку"
Сегодня, 9:47
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nadezhda_sib

Студенты факультета политологии СПбГУ просят перевестись на "дистанционку"

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Официальное решение пока не принято.

Студенты факультета политологии СПбГУ выразили желание перевестись на дистанционный формат обучения. Речь идет как минимум о втором и четвертом курсе. Информация об этом появилась в неофициальной группе университета "Лупа и Пупа" 14-го октября.

Сначала студенты проводят опрос в своей группе, сообщают о своем решении в учебный отдел, после чего оформляют инициативу официально. Некоторых студентов других факультетов удивило, что так было можно. 

Сначала в группе студсовета политологов в "ВКонтакте" опубликовали инструкцию по тому, как перевестись на "дистанционку", однако затем ее удалили. Дело в том, что официального решения о переводе на удаленный формат обучения пока нет. Вопрос должен решиться в ближайшее время. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что студенты СПбГУ пожаловались на преподавателя из-за картинок с нацистской символикой. 

Фото: vk.com/fops_spbu

Теги: дистанционка, политология, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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