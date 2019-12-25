Студенты СПбГУ пожаловались на преподавателя из-за картинок с нацистской символикой

Изображения, на которых женщины прикрывают свою наготу нацистским флагом, рассмотрят на комиссии по этике вуза.

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) заподозрили в распространении нацистской символики. Картинки с изображением женщин, прикрывающих свою наготу нацистским флагом и расистскими высказываниями, заметили студенты вуза на странице преподавателя "ВКонтакте". Материалы с жалобой опубликованы на сайте СПбГУ.

Уточняется, что альбомы с "запрещенкой" находились в свободном доступе. Студенты обнаружили картинки совершенно случайно. Руководство университета обратилось в правоохранительные органы с заявлением. Кроме того, изображения сомнительного характера рассмотрят на комиссии по этике СПбГУ.

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