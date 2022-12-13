14 районов Петербурга перешли на новую систему уборки дворов

По словам Повелия, одной из главных целей перехода на другую систему уборки - сделать профессию дворника уважаемой, тогда и качество уборки будет иным.

В Петербурге еще пять районов перешли на новую систему уборки дворов. Сегодня она ведется частично в 14 районах города на 11% дворов, рассказали в пресс-службе службе аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия.

По словам Повелия, одной из главных целей перехода на другую систему уборки - сделать профессию дворника уважаемой, тогда и качество уборки будет иным.

В Кронштадтском районе сотрудники районного жилищного агентства уже делают механизированную уборку всех 54 кварталов, работники вышли в 19 кварталов. У жилищных агентств есть время до 1 июля, чтобы забрать все дворы под свой контроль и отказаться от подрядного метода.

Напомним, в конце августа в Петербург привезли новую партию белорусской уборочной техники. По словам Пониделко, погрузчики Амкодор 342С4 надёжные и простые в использовании машины способны эффективно трудиться при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Они могут работать как на сбор и погрузку песка, так и убирать улицы зимой.

Ранее Беглов заявил, что через 2 года дворники Петербурга начнут зарабатывать 49 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

