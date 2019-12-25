В Петербург привезли новую партию белорусской уборочной техники

Они могут работать как на сбор и погрузку песка, так и убирать улицы зимой.

В Петербург 24 августа приехали 16 новых фронтальных погрузчиков из Белоруссии. Об этом рассказал председатель Комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко.

По словам Пониделко, погрузчики Амкодор 342С4 надёжные и простые в использовании машины способны эффективно трудиться при температуре воздуха от -30 до +40 градусов. Они могут работать как на сбор и погрузку песка, так и убирать улицы зимой.

Эти машины будут загружать снег и отвозить его на снегоприёмные и снегоплавильные пункты, утверждает Пониделко. В этом году город получит еще 36 подобных погрузчиков для уборки дорог, а также 65 тракторов для предприятий садово-паркового хозяйства.

Фото: Вконтакте / Василий Пониделко