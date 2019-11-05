Дочь Витаса участвует в шоу талантов в Китае

10-летняя Алла продемонстрировала мастерство владения нунчаками.

Во вторник, 5 ноября стало известно, что 10-летняя дочь популярного певца Витаса участвует в шоу талантов в Китае. Об этом артист сообщал в своем Instagram-аккаунте.

Алла продемонстрировала мастерство владения нунчаками.

"Как вам такое ?", —подписал видео певец.

Китайское жюри восхитило выступление девочки. Кроме того, Витас и его дочь исполнили песню "Подмосковные вечера" с китайским певцом.

Киатйское шоу дает возможность участникам продемонстрировать различные способности.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге.

Видео:vitasroom/instagram