  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:19
132
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Дочь Витаса участвует в шоу талантов в Китае

0 0

10-летняя Алла продемонстрировала мастерство владения нунчаками.

Во вторник, 5 ноября стало известно, что 10-летняя дочь популярного певца Витаса участвует в шоу талантов в Китае. Об этом артист сообщал в своем Instagram-аккаунте.

Алла продемонстрировала мастерство владения нунчаками.

"Как вам такое ?",

—подписал видео певец.

Китайское жюри восхитило выступление девочки. Кроме того, Витас и его дочь исполнили песню "Подмосковные вечера" с китайским певцом. 

Киатйское шоу дает возможность участникам продемонстрировать различные способности.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге.

Видео:vitasroom/instagram

 

Теги: витас, культура, мировые новости, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии