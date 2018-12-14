Отпраздновавшая 108-летие британка раскрыла секрет долголетия

Дороти Флауэрс рассказала, что помогло дожить ей до столь преклонного возраста.

Женщина из английского города Харрогейт, которой исполнилось в этом году 108 лет, раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает издание The Independent.

Дороти Флауэрс заявила, что ее любимым напитком является шампанское. Долгожительница считает, что именно игристое помогло дожить ей до столь преклонного возраста.

"Мы никогда не видели, чтобы она допила до конца что-то другое", — утверждает сотрудница дома престарелых, в котором проживает Дороти Флауэрс.

У женщины нет своих детей, а муж умер в 1981 году. Однако у долгожительницы есть племянница, которая продолжает навещать ее в доме престарелых. Кроме нее о Дороти помнят множество людей со всего мира. В день рождения женщина получила более 650 открыток из разных уголков мира, в том числе из Австралии, Таиланда и США.

Подобным секретом долголетия также поделилась 100-летняя жительница английского города Станстед, графство Эссекс. Она рассказала о своем пристрастии к сосискам в тесте и заявила, что именно это лакомство и позитивный настрой помогли ей дожить до преклонных лет.

Ранее мы писали, что пара из Великобритании отпраздновала 80-летнюю годовщину свадьбы.

Фото: Facebook / Age UK

Видео: YouTube / Science Channel