Видео: Кличко станцевал под Бритни Спирс с волонтерами "Евровидения"

Таким странным образом Виталий Кличко отблагодарил волонтеров за их работу на конкурсе

Украинский политик и спортсмен Виталий Кличко решил своеобразным образом отблагодарить волонтеров песенного конкурса "Евровидение", который накануне завершился в Киеве. Он вышел на сцену в момент выступления танцевальной группы и присоедининлся к их танцу.

Об этом рассказала пресс-секретарь главы киевской администрации Оксана Зиновьева; она же опубликовала видеоролик, в котором Кличко пританцовывает на сцене под песню Scream & Shout в исполнении Бритни Спирс и рэпера Will.i.am.

Напомним, финал "Евровидения – 2017" не обошелся без конфуза – причем подобного же рода. Во время песни представительницы Украины Джамалы на сцену выбрался одиозный "журналист-пранкер" Виталий Седюк и приспустил штаны, продемонстрировав залу и телезрителям оголенный зад. Видео с записью его выходки появилось в Сети.

Глава украинского МВД Арсен Аваков прокомментировал инцидент. Он сообщил, что Седюк был задержан – пока на 72 часа. По истечении этого срока ему изберут меру пресечения.

Видео: facebook