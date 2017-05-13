Видео: Австралиец показал задницу на финале "Евровидения" (18+)

Во время выступления Джамалы представитель Австралии приспустил концертные штаны

Во время выступления украинской певицы Джамалы на финале "Евровидения", который проходит субботним вечером 13 мая 2017 года в Киеве, неизвестный фанат с австралийским флагом наперевес выскочил на сцену, приспустил брюки, продемонстрировал многомиллионной аудитории голую задницу и убежал.

Как видно на кадрах, мужчина был в очках, с бородой и в блестящем пиджаке; кто это такой и как он проник на сцену – неизвестно. После этого мужчину со сцены увела охрана.

Напомним, Джамала является победительницей прошлогоднего "Евровидения" в Стокгольме. 14 мая 2016 года она победила с песней "1944".

В этом году, как уже стало известно, победил артист из Португалии по имени Сальвадор Собрал. Таким образом, в следующем году "Евровидение" примет Португалия.

Видео: youtube