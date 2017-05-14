СМИ: За срыв выступления голым задом Виталий Седюк может сесть на пять лет

Мужчина, который сорвал выступление Джамалы на "Евровидении", скандально известен в Украине и за ее пределами

Украинский пранкер Виталий Седюк, широко известный в Украине и за ее пределами, накануне вышел на сцену финала "Евровидения" во время выступления Джамалы и показал всем присутствующим (а также многомиллионной теле- и интернет-аудитории) оголенный зад.

Видео инцидента облетело Сеть, а в воскресенье, 14 мая 2017 года, произошедшим заинтересовались украинские правоохранительные органы. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook, что в ведомстве в курсе выходки пранкера, и что Виталий Седюк был задержан – пока на 72 часа, до избрания ему меры пресечения.

Глава МВД подтвердил, что «идиот, оголивший свой зад перед 200 миллионами телезрителей», это Седюк. «Был задержан охраной конкурса при участии полиции — оказывал сопротивление», — написал Аваков.

По его словам, журналисту грозит штраф или до пяти лет лишения свободы по статье «Хулиганство» с отягчающими обстоятельствами. «А пока этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания».

Видео: youtube