В схватке с поездом житель Гатчины лишился руки

Мужчина угодил под колеса движущегося состава и чудом остался жив. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

В минувший вторник, 14 февраля, около Татьянино жителя Гатчины сбил поезд. Инцидент произошел в районе 14:00. Мужчина угодил под колеса движущегося состава, но ему удалось выжить. С многочисленными травмами пострадавший доставлен в больницу.

Как выяснилось, 34-летний местный житель неожиданно оказался на железнодорожных путях. Машинист не успел затормозить, и поезд задавил пешехода. Потерпевшему отрезало руки. Очевидцы несчастного случая незамедлительно вызвали спасательные службы. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали у мужчины помимо травмы руки, многочисленные переломы ног. В срочном порядке его госпитализировали. В данный момент он находится в реанимации.

По какой причине пострадавший выскочил перед составом, предстоит выяснить правоохранителям. В настоящее время уточняют детали происшествия. Ранее мы сообщали, что на Кубани: поезд протаранил легковушку с ребенком.

Видео: youtube, egarmin77