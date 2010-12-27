Фото трагедии на Кубани: поезд протаранил легковушку с ребенком

В Мостовском районе иномарку с людьми раздавил электропоезд. Состав протащил искореженную машину 400 метров по железной дороге.

Сегодня днем, 9 февраля, в Краснодарском крае под колеса поезда угодил автомобиль. Инцидент произошел на нерегулируемом переходе около 13:00 вблизи поселка Мостовской.

В момент столкновения в легковушке находились два человека: 37-летняя женщина-водитель и ее 12-летний сын. Автоледи пересекала железную дорогу, когда на высокой скорости ее иномарку протаранил поезд. Как стало известно, машинист состава заметил автомобиль и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не получилось. По инерции поезд продолжил движение и зацепил машину, он протащил ее порядка 400 метров.

Очевидцы происшествия в срочном порядке вызвали спасательные службы. Пострадавших с различными травмами незамедлительно госпитализировали в больницу. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. По какой причине произошла страшная авария, предстоит выяснить правоохранителям.

Фотографии: группа вконтакте "Жесть Краснодара" и УТ МВД РФ по ЮФО