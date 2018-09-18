По требованию прокуратуры Петербурга мужчине вернули утраченный заработок в размере 600 тыс. рублей

Он не мог работать из-за травм, полученных на гололеде.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению местного жителя. Еще в декабре 2021 года мужчина поскользнулся и упал на гололеде возле пешеходного перехода на пересечении Пушкинской и Леонтьевской улиц. В результате он получил закрытый перелом бедра со смещением отломков, рассказали 2 сентября в надзорном ведомстве.

Травмирование произошло из-за плохой уборки территории дорожным предприятием. До 2024 года потерпевший не мог работать, поскольку проходил восстановление и реабилитацию. Прокурор направил в суд исковое заявление о возмещении организацией утраченного заработка. Требования удовлетворили, ему выплатят порядка 600 тыс. рублей.

Ранее компания, отвечавшая за уборку, выплатила пострадавшему компенсацию в размере 300 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV