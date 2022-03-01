В Ленобласти поезд на ж/д станции Жихарево забрал жизнь подростка

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Сегодня, 28 июля, на железнодорожной станции Жихарево в Кировском районе Ленобласти поезд сбил насмерть подростка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, мальчик пересекал на велосипеде пешеходный переход на запрещающий сигнал звуковой и световой сигнализаций. В результате столкновения с локомотивом он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека).

На данный момент следственным органом проводится проверка. Выясняются детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что председатель СК РФ поручил провести проверку по факту травмирования ребенка электросамокатом в Петербурге.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры