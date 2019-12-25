Председатель СК РФ поручил провести проверку по факту травмирования ребенка электросамокатом в Петербурге

Председатель СК РФ, Александр Бастрыкин, поручил организацию процессуальной проверки по поводу травмирования 10-летнего ребенка в результате наезда электросамоката в Санкт-Петербурге.

Согласно информации, распространенной СМИ, происшествие произошло на одном из пешеходных переходов в Санкт-Петербурге. Неустановленный мужчина, передвигавшийся на электросамокате, сбил 10-летнего мальчика и, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места аварии. Об этом пишет пресс-служба СК РФ.

Ребенок получил различные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему была предоставлена необходимая медицинская помощь.

В связи с произошедшим, Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, Олегу Бобкову, организовать процессуальную проверку данного инцидента. Задачей проверки будет выяснение обстоятельств произошедшего, установление личности нарушителя и принятие мер по установлению его ответственности.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, чем опасны "самокатные" пожары

Фото: Piter.TV