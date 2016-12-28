Жуткая история из Твери: машиниста зажевало валом

В Тверской области на железной дороге от полученных травм скончался мужчина. Он оступился между вагонами и упал на крутящийся вал.

В минувший вторник, 14 февраля, на станции Вышний Волчек произошла трагедия. Машиниста поезда угодил в капкан с крутящимся валом. Инцидент произошел днем в Тверской области. Об этом пишет Life.

Как стало известно, 53-летний мужчина собирался перейти из одного вагона поезда в другой. Во время движения машинист оступился, и его нога угодила в пространство, где находился крутящийся вал. Зацепившись за механизм, железнодорожник оказался в плену. Его просто зажевало Очевидцы вызвали спасательные службы. На место происшествия выехали врачи. Они попытались спасти мужчину, однако полученные машинистом травмы оказались несовместимыми с жизнь. Он трагически скончался.

В данный момент, правоохранители выясняют детали жуткой истории, проводят проверку. Ранее мы сообщали, что в декабре прошлого года в Подмосковье на кондитерской фабрике трагически скончалась девушка. Она упала в чан с работающим миксером.