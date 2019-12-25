Главу детского хосписа "Дом с маяком" Мониаву задержали в Москве

Поводом стало подозрение в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России.

Основательница детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава стала фигуранткой дела о распространении фейков о ВС России. Об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

Он отметил, что сейчас Лида Мониава находится в Следственном комитете, ее ждет допрос. Утром 2 сентября у главы фонда провели обыски, официальных обвинений ей пока не предъявляли. Меру пресечения изберет Симоновский районный суд Москвы.

Мониава возглавляет хоспис "Дом с маяком", который оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям, с 2018 года. В феврале Измайловский суд столицы оштрафовал женщину на 45 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии. Основанием стали ее публикации в Telegram.

Ранее мы сообщали, что суд отправил кинокритика Екатерину Барабаш* под домашний арест по делу о фейках о военных.

*Внесена в реестр иностранных агентов и перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)