Очередная природная аномалия лета 2017: В Мурманске сегодня выпал снег

Автор видео придумал новое название месяца - июнварь

Природные катаклизмы нынешним летом не устают удивлять жителей России.

Так сегодня в ряде регионов снова резкое похолодание, с ливневыми дождями и усилением ветра. А в Мурманске и вовсе выпал снег, покрыв своим холодным покрывалом улицы города. Под слоем снега оказались дороги, автомобили, здания и сооружения, газоны и деревья с зелеными листьями.

Автор видео пишет, что теперь в году появился новый месяц под названием июнварь. Ощущения, что вернулась зима, минуя лето и осень.

По сообщениям синоптиков, весна и лето 2017 года выдались самыми холодными за последние несколько десятков лет. Piter.TV недавно сообщал, что ученые обвинили в аномальных холодах китайский спутник, которые производит квантовые испытания на высоте 6000 метров над Землей.

А по мнению другой группы специалистов из NASA нашу планету ждет дождливое будущее, виной которого глобальное потепление.

Видео: YouTube/Иван Шамак