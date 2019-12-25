Благотворительный проект "Гумсклад" в Петербурге прекратил работу после 4,5 лет

Петербургский "Гумсклад" закрылся навсегда после помощи тысячам людей.

Благотворительный проект "Гумсклад", помогавший вынужденным переселенцам в Петербурге, прекратил работу. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях 13 октября.

Инициатива появилась весной 2022 года. За 4,5 года проект объединил жителей города, которые передавали нуждающимся одежду, продукты и другие необходимые вещи. Помощь получили тысячи человек.

Организаторы рассказали, что пытались найти возможности для продолжения работы, однако столкнулись с обстоятельствами, которые не позволили сохранить проект. По их словам, у команды больше не осталось ресурсов для дальнейшей деятельности.

В ближайшие 3 дня банк отключит все регулярные платежи. Оставшиеся деньги направят на погашение последних задолженностей, оформление документов о закрытии и поддержку семей, находящихся в наиболее тяжелом положении.

Помещение проекта уже освободили. Оставшиеся вещи и мебель передали другим некоммерческим организациям.

Представители "Гумсклада" поблагодарили всех, кто участвовал в работе проекта: приносил вещи, переводил деньги, помогал как волонтер и распространял информацию об инициативе.

Фото: Вконтакте "Гумсклад"