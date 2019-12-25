В Петербурге осудили троих участников группы, обманувшей десятки вкладчиков

Суд в Петербурге вынес приговор участникам схемы с криптовалютными инвестициями.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор троим мужчинам по делу о мошенничестве под видом инвестиций. Дмитрий Богачев получил 8 лет колонии общего режима, Иван Белущенко — 4 года колонии строгого режима, а Анатолия Михайлова приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Об этом 13 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что участники организованной группы с февраля 2021 года по сентябрь 2022-го совершили 45 мошенничеств в разных регионах России, в том числе в Петербурге. Они предлагали гражданам вложить деньги в инвестиционные проекты и торговлю криптовалютой, обещая высокую прибыль.

По материалам дела, Богачев получил от 25 потерпевших 32,1 млн рублей, Белущенко — от 19 человек 32,4 млн рублей, а Михайлов — от 4 граждан 4,6 млн рублей. Таким образом, общая сумма превысила 69 млн рублей.

Для поиска жертв фигуранты размещали рекламу инвестиционных предложений в интернете и мобильных приложениях, а затем связывались с потенциальными вкладчиками через Telegram, Skype и IP-телефонию. Они представлялись сотрудниками криптовалютных бирж FXCR Limited, Finance Advice Group Ltd, Cryp-ton и Royal Gold FX, а также компании "Газпром инвестиции". Гражданам сообщали ложные сведения о доходности вложений и обещали быстрое обогащение.

Деньги поступали на банковские счета, в том числе оформленные на подставных лиц. Богачев, Белущенко и Михайлов помогали находить владельцев счетов, передавали паспортные данные, обналичивали средства и переводили основную часть денег другим участникам схемы. За это они получали вознаграждение.

Богачев ранее был судим, и суд установил в его действиях рецидив преступлений. Его и Белущенко взяли под стражу в зале суда.

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