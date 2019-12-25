Из пункта выдачи заказов в Петербурге вынесли товары на 650 тысяч

В Петербурге суд не стал арестовывать обвиняемых в краже товаров из ПВЗ на 650 тысяч.

Красносельский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу двух молодых людей, обвиняемых в хищении товаров из пункта выдачи заказов на сумму около 650 тыс. рублей. Об этом 13 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, девушка работала в ПВЗ и помогала несовершеннолетнему знакомому похищать товары. Молодой человек оформлял заказы и приходил за ними во время ее смен. В примерочной он, предположительно, заменял заказанные вещи муляжами или более дешевыми предметами. После этого сотрудница пункта выдачи оформляла возврат.

Среди похищенного следствие перечислило мобильные телефоны, видеокарты, пневматические пистолеты, наушники, одежду и обувь. Общая стоимость товаров, по данным дела, составила около 650 тыс. рублей.

Обоим предъявили обвинение в краже в крупном размере по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ. Молодые люди выступили против заключения под стражу и попросили суд избрать более мягкую меру пресечения.

Суд указал, что следствие не представило убедительных доказательств того, что обвиняемые могут скрыться или воспрепятствовать расследованию. В результате им избрали запрет определенных действий до 10 декабря.

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Фото: Piter.TV