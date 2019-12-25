Петербург встал в вечерних пробках на 7 баллов второй день подряд

Заторы на КАД растянулись на 13 километров, а Пискаревский проспект встал в пробке.

Вечером 13 октября загруженность дорог Петербурга достигла 7 баллов. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к 18:00 показатель оказался на 1 балл выше обычного для вторника, но на 1 балл ниже, чем в то же время днем ранее.

Основные заторы вновь возникли на участках КАД, где продолжаются ремонтные работы. На внутреннем кольце перед вантовым мостом автомобили скопились на протяжении 6 км, на внешнем кольце перед Мурино пробка растянулась на 7 км.

Серьезные затруднения движения также возникли на Пискаревском проспекте и улице Руставели. В направлении КАД затор на Пискаревском проспекте начинался от проспекта Металлистов. Загруженность этого участка достигла 9 баллов при обычном показателе в 5 баллов.

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